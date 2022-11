MALAYSIA - Tagumpay na naidaos ang kauna-unahang serye ng Special Consular Missions sa Palm Oil Plantations sa Sabah, Malaysia na pinangunahan ng Embahada ng Pilipinas sa Kuala Lumpur katuwang ang Philippine Statistics Authority o PSA.

Katuwang din sa misyon ang Philippine Overseas Labor Office o POLO na bumisita sa iba-ibang plantasyon sa Sabah kung saan may mga Pilipinong manggagagawa. Nagbigay rin ang nasabing ahensiya ng exploratory talks sa mga employer at manggagawa sa palm oil plantations patungkol sa employment contracts verification at programa ng POLO-OWWA (Overseas Workers Welfare Administration) para sa mga Pilipinong manggagawa.

Ang nasabing consular missions ay may layong tulungan ang mga undocumented Filipinos sa Sabah para sila ay ma-regularize sa trabaho sa pamamagitan nang pag-iisyu sa kanila ng mga karampatang dokumentong pagkakakilanlan tulad ng birth certificates, passports at maging ng Philippine National IDs.

Isinagawa ang consular missions sa mga sumusunod na distrito:

Tawau noong June 5 hanggang 9, 2022 Sandakan noong August 21 hanggang 30, 2022 Lahad Datu noong October 21 hanggang 30, 2022

Mula sa espeyal na consular missions, naiparehistro ang mga kapanganakan ng 4,100 Pilipinong manggagawa mula sa iba-ibang plantasyon kabilang ang kanilang mga dependent. 4,600 naman ang aplikasyong tinanggap at pinoproseso para sa passports habang mahigit sa 2,700 ang aplikasyong pinoproseso para sa Philippine National IDs.

Hinihikayat ng Embahada na makilahok ang mga kababayan sa susunod na serye ng special consular mission na gaganapin sa Sandakan ngayong buwan ng Nobyembre bilang bahagi ng patuloy na pagbibigay serbisyo sa Filipino plantation workers at sa kanilang mga dependent sa Sabah.