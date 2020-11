Ulysses pinabagsak ang 4 na poste ng kuryente sa Taguig

MAYNILA — Nawalan ng kuryente ang Barangay Palingon-Tipas sa Taguig City nitong madaling araw ng Huwebes matapos matumba ang 4 na poste dahil sa malakas na hanging dala ng Bagyong Ulysses.

Bandang alas-11:50 ng gabi noong Miyerkoles nang bumagsak ang isang poste sa mga kawad ng kuryente sa F. Manalo Street, base sa kuha ng surveillance camera.

Nakaligtas ang isang lalaking naglalakad sa kalsada noong mga oras na iyon.

Naputol ang supply ng kuryente sa lugar bandang ala-1:30 ng madaling araw, anang barangay chairperson na si Jay Mendiola.

Naibalik naman ito alas-6 ng umaga.

Isinara sa mga sasakyan ang magkabilang kanto ng F. Manalo sa Bantayan at Calzada Tipas, pero pinayagang maglakad ang mga tao.

LOOK: A portion of F. Manalo St. in Palingon-Tipas, Taguig City is closed to vehicles after strong winds struck down 4 electric poles in the street around midnight. #UlyssesPH pic.twitter.com/cDsrMDYpJN