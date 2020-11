AWOL na pulis, isa pa arestado sa panghoholdap umano sa Maynila

MAYNILA - Timbog ang dalawang lalaking naka-motorsiklo nang maharang sila sa checkpoint ng Sta. Cruz Police sa Aurora Boulevard maghahatinggabi nitong Martes.

Nasita sila nang mapansing walang helmet pero napag-alaman pang may bitbit silang isang calibre .38 baril.

Suspek pala sila sa panghoholdap sa isang mag-asawa sa Sampaloc, Maynila bago masita sa checkpoint.

Ayon sa mga biktima, tinangay ng riding-in-tandem ang P7,000 na puhunan sana nila sa kanilang negosyo.

Hindi na sila pumalag matapos tutukan ng baril at pagbantaan ng mga lalaki.

Mula Valenzuela, nasundan na pala ang mga biktimang sakay rin ng motorsiklo hanggang makarating sila sa Maynila.

Kuha sa CCTV ng Barangay 477 na nakabuntot na ang mga suspek mula Dapitan Street hanggang kumaliwa sila sa Vicente Cruz Street.

Arestado sina Reynaldo Nuque, Jr. at Elizardo Pablico na napag-alamang AWOL na pulis.

Dati siyang pulis sa Caloocan at nagsilbing beat patroller hanggang sa mag-AWOL siya noong 2017.

Ayon kay Lt. Col. John Guiagui, commander ng Sta. Cruz Police, dati nang may record sa pagnanakaw ang dalawang suspek.

Nambibiktima umano sila sa Valenzuela, Caloocan, Quezon City, Maynila hanggang Bulacan.

Hindi na nagbigay ng pahayag ang mga suspek.

Bawas na rin ang pera ng biktima nang marekober ito sa kanila dahil ipinambayad na umano ang P4,000 sa renta ng baril.

Magkakapatong na kasong robbery holdup at possession of illegal firearms and ammunition ang isasampang kaso laban sa mga suspek.