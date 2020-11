Bago pa makabangon sa 2 bagyo: Catanduanes naghahanda na kay 'Ulysses'

BATO, Catanduanes — Hindi pa man tapos ang pagkukumpuni ng mga tahanan na nawasak ng bagyong Quinta at Rolly, muli na namang naghahanda ang mga taga-Catanduanes para sa paparating na bagyong Ulysses.

Ang Bato Rural Development High School, halos wala nang natira dahil sa magkasunod na bagyo. Dati itong ginagawang evacuation center pero sa ngayon ay hindi na rin muna mapakikinabangan.

Ang bahay ni Shirley Tapel, trapal lang ang naiwan kaya paulit-ulit nilang itinatali ito para magsilbing bubungan.

Nilipad ng bagyong Quinta ang bubong nila, sinira naman nang tuluyan ng super typhoon Rolly ang dingding nila, at ang bagyong Tonyo ay binasa ang lahat ng gamit nila.

"Kaya nga po nakakalungkot na talaga ang kalagayan namin. Kasi wala na po kaming bahay. Heto lang po nag-aano lang po kami ng mga tolda. Noong isang gabi, malakas ang hangin, nawala yung tolda," ani Tapel.

Hindi na niya nila alam kung paano pa maghahanda para sa paparating na bagyong Ulysses.

"Pag naiisip ko talaga, kapag ako lang mag-isa, naiiyak ako… Pagod na pagod na talaga... 'Iimpake na naman kung saan kami lilipat. Mula nung binuhay ako ngayon lang ako nakaranas ng ganito," kuwento pa ni Tapel.

Sa harap lang ng Bote Integrated School sa Bato ang bahay ni Tapel.

Bote Integrated School in Bato, Catanduanes faces the Pacific Ocean where recent storms #QuintaPH and #RollyPH entered.



Out of the 11 buildings of the school, only 1 survived. pic.twitter.com/5Zj0PF7f1q