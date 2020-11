TIPS: Pagsisimula ng negosyo sa gitna ng pandemya

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Maraming negosyo ang nagsisilitawan habang may coronavirus disease (COVID-19) pandemic.

Sa programang "Sakto", nagbahagi ng ilang payo ang negosyanteng si Butz Bartolome sa pagsisimula ng sariling business.

Una, aniya, ay dapat harapin ang mga "takot" sa pagsisimula ng isang negosyo.

"Alam mo, 'yung takot, andiyan yan eh. Kung hindi mo haharapin, yung takot, ikaw ay sasakluban niyan eh. Ang mga negosyante, ay lagi dapat hinaharap ang takot," ani Bartolome.

Isa ang food services sa mga maaaring pasukin na negosyo habang pandemya, ayon sa isang negosyante. George Calvelo, ABS-CBN News

Maaari rin aniyang pumasok sa mga negosyo, kahit ano pang halaga ng kapital ang maaaring gamitin.

"May nakakapagsimula ng [negosyo na may] P100, may nakakapagsimula ng P2,000," ani Bartolome.

"I think it's also in the mindset na kung gusto mong gawin, gagawin mo," aniya.

Ngayong pandemya, payo ni Bartolome na mas mainam pumasok sa mga serbisyong maituturing na praktikal.

Halimbawa rito ang cleaning services.

"Bakit ba kailangan ito? Dahil nasa bahay ito, marami kang napapansin na, 'Hay naku ang daming dumi rito, kailangan ayusin ito'. So hindi mo kailangang gawin ito, kung hindi mag-outsource ka ng mga tao na gumagawa talaga noon," ani Bartolome.

Maaari ring gumawa ng food business sa mga magkakapit-bahay, lalo na't work from home ang maraming empleyado, at blended learning o sa bahay ang pag-aaral ng mga anak ngayong may pandemya.

"Alam mo, problema ng magulang dahil work from home si Tatay, Nanay, at may school ang mga anak, baka wala ka nang oras magluto. May mga negosyo na maganda, saktong-sakto ito na puwede," ani Bartolome.