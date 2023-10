Nagsasagawa ng search and rescue operations ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa isa umanong lalaking pasahero na nahulog sa pampasaherong barko na MV Maligaya habang naglalayag sa may Calatagan, Batangas.



Sa inisyal na report mula kay PCG- Batangas Station Commander Capt. Jerome Jeciel, ang biktima ay 26-anyos na taga-Iloilo City.



Nangyari umano ang insidente bandang alas-kwatro ng hapon pero hindi pa malinaw kung papaano nahulog mula sa barko ang pasahero.



Galing sa Port of Manila ang MV Maligaya ng 2GO Shipping na patungo sana sa Bacolod City.



Naantala ngayon ang paglalayag ng nasabing barko na tumutulong din sa paghahanap sa nasabing pasahero.



May 425 na pasahero at 126 na crew na lulan ang nasabing barko.

-- Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News