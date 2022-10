Undas 2022: Ilang biyahe nakansela dahil sa bagyong Paeng

ABS-CBN News

MAYNILA - Nakansela ang ilang biyaheng pandagat dahil sa hagupit ng Bagyong Paeng.

Sa harap ito ng pagdagsa ng mga pasaherong pupunta sana sa mga probinsiya para gunitain ang Undas kasama ang mga kamag-anak.

Na-stranded na ang ilang pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange (PITX) matapos makansela ang mga biyahe dulot ng Bagyong Paeng.

Uuwi sana sa mga probinsiya ang mga pasahero ngayong niluwagan na ang COVID-19 protocols ilang araw bago ang Undas.

Ang ilang pasahero, naabutan na ng suspensiyon ng biyahe sa PITX kaya naghihintay sila sa terminal at nagbabakasakali at umaasang may matutuloy na biyahe.

"Nalungkot talaga sobra… Kasi 'yung dalawa kong anak pagtawag nila akala makakauwi ako, kaya lang walang magawa, may bagyo po, maghihintay na lang po. Dito na lang muna sa 'kin, mas safe compared sa pier in case lumakas bagyo. Ako po, safe ako," anang pasahero na si Ruby Barbacion.

Ang ilan nakasakay na sa bus papuntang Mindoro, pero pinababa ng bus dahil hindi na itutuloy biyahe.

Ang PITX, welcome na maghintay sa loob ng terminal ang mga pasahero at may mga puwedeng mabilhan na pagkain, may libreng wifi, at waiting area.

Puwede ring ipatago ang gamit sa terminal.

"Mas gusto nga namin na andito sila sa loob [ng PITX] kasi alam naman natin na pag andito sila sa terminal as compared kung nasa lansangan na sila at least dito safe sila, secured, at komportable. Libre aircon, libre wifi at may kainain, at hindi tayo mag-aalala sa kanilang kaligtasan," ani PITX Corporate Affairs and Government Relations Head Jason Salvador.

Kinansela din ang mga biyahe ng bus na kailangang tumawid ng dagat o sumampa sa RORO.

Natuloy naman ang inspeksiyon ng Department of Transportation, Land Transportation Office, at Philippine National Police ng mga bus. Nagkaroon din ng random drug test. Kanselado rin ang mga biyahe ng barko sa Batangas Port at iba pang pantalan.

Pinauwi naman ng port management ang mga pasahero na kanselado ang biyahe.

Ayon sa pamunuan ng Batangas Port, antabayanan na lang ang kanilang anunsiyo kung kailan babalik sa normal ang biyahe depende sa magiging lagay ng panahon.

-- Ulat nina Jacque Manabat at Jeck Batallones, ABS-CBN News