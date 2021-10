Huling 3 araw ng voter registration dinudumog

MAYNILA — Dinagsa ng mga nais maging botante ang satellite office ng Commission on Elections (Comelec) sa SM Novaliches nitong Huwebes para magparehistro sa darating na halalan, na magtatapos na sa Sabado.

Karamihan sa mga dumating ay mga bagong botante.

"Bilang isang Pilipino, mahalaga din po ito. Bilang first timer, nakakatulong pa rin sa bansa, para ma-sure mo kung anong saloobin mo," ani Bella Carino, 19.

Sa unang step ng registration o verification, nilinaw na agad ng Comelec na dapat dala na ang mga requirement.

"We don't accept IDs na fake o matagal nang expired... I'm sorry po, pero di tinatanggp ang barangay ID at hindi rin po tinatanggap pati police clearance," ani Vic Fabella, Comelec officer.

Ang extended voter registration period para sa Halalan 2022 ay magsasara na sa Sabado, ika-30 ng Oktubre.

"Please go ahead of time. Huwag yung pasara na kami. 'Wag patapos na, kasi baka hindi sila umabot sa biometrics," ani Fabella.

—Ulat ni Zyann Ambrosio, ABS-CBN News

