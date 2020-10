Public ridicule, verbal abuse laban kababaihan, maaaring parusahan sa ilalim ng batas

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Kabilang ang public ridicule at verbal abuse laban sa kababaihan at mga bata sa maaaring parusahan kung mapatutunayang nagdulot ito ng psychological violence, ayon sa isang abogado.

Kamakailan, naglabas ng desisyon ang Korte Suprema na maituturing na psychological violence laban sa kababaihan ang pagkakaroon ng kabit ng mister sa ilalim ng Republic Act 9262 o ang Violence Against Women and Children Act of 2004.

Maaaring gamitin ito bilang ground for annulment, ani Cindy Cayco, law professor sa Arellano University School of Law.

"Pag napatunayan an ang isa sa parties dito ay talagang merong tinatawag na psychological incapacity o di niya magampanan ang obligasyon bilang isang asawa, ay pwede po itong maging ground para sa tuluyang pagfile ng annulment," aniya.

Paalala ni Cayco, hindi maaaring gamitin ng mga lalaki ang batas kung sila ay inaabuso sapagkat ito ay para sa mga kabbaihan lamang.

"Sa mga lalaki po kung pisikal silang sinasaktan pwede naman po magfile ng physical injuries," aniya.