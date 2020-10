Pangangaliwa, maituturing na 'psychological violence' - Korte Suprema

Gusali ng Supreme Court. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA - Maituturing na psychological violence laban sa kababaihan ang pagkakaroon ng kabit ng mister, ayon sa ruling na kinatigan ng Supreme Court.

Kinatigan ng Korte Suprema ang ruling ng Regional Trial Court at Court of Appeals sa isang kaso, kung saan itinuturing na psychological violence ang pangangaliwa o marital infidelity na isang paglabag sa Republic Act 9262 o ang Violence Against Women and Children Act of 2004.

Ang nangyari sa kaso, iniwan ng mister ang kaniyang misis para tumira sa Zamboanga kasama ang kabit at nagkaroon pa ng tatlong anak.

Taong 2007 nang makumpirma ng misis na nangangaliwa ang kaniyang mister at kalauna’y nagkaroon ng kasunduan na hindi na ito makikipagkita sa kabit. Pero pagkatapos ng dalawang buwan, bigla na lang umanong umalis ang mister.

Tumawag ang kabit at sinabing may sakit umano ang mister at nanakot pa na papatayin niya ito. Dahil sa nangyari, nakaramdam ng emotional anguish ang misis.

Sa pag-aalala, naghain ng petition for habeas corpus ang misis para ma-release ang mister pero nalaman niyang malayang nagsasama ang dalawa, at nalaman pang may tatlo silang anak.

Hinatulan ng 8 taong pagkakakulong ang mister.

Pero paalala ni dating Supreme Court spokesperson Theodore Te, kailangang tingnan ang konteksto at factual circumstances ng kaso.

At dahil division ruling pa lang ito, puwede pa itong baliktarin ng Supreme Court En Banc.

Gayunman, ikinatuwa ng isang grupo na kontra sa karahasan laban sa mga kababaihan ang naging hatol ng korte.

"It’s a step patungo doon sa direksiyon ng pagkilala. Ano ba talaga 'yung trabaho ng babae para i-maintain 'yung sense ng family, 'yung sense ng pagmamahal, 'yung sense ng complete lahat na kadalasan, siya lang ang may responsibility,” ani Sabrina Gacad, founder ng Lunas Collective.

Pero paalala ng grupo sa mga mag-asawang may pinagdadaanan na isipin ang kapakanan ng partner.



"Kahit nagbago na ang pakiramdam mo toward your partner, may responsibility ka pa rin na isipin 'yung kapakanan nila,” aniya.

— Ulat ni Mike Navallo, ABS-CBN News