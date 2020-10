Rabiya Mateo alay ang Miss Universe PH crown sa inang single mom

MAYNILA — Inialay ni bagong Miss Universe Philippines 2020 Rabiya Mateo ang kanyang tagumpay sa ina niya na single mother.

Ani Mateo, ang kanyang nanay ang mag-isang nagpalaki sa kaniya.

"I offer the success to my single mother, ang lahat siguro ng mga doubts ko in the past, lahat ng pagsusumikap, parang ngayon ko lang nakuha ang results," ani Mateo, 23-anyos.

Pinay ang nanay ni Mateo mula Iloilo habang Indian ang kanyang tatay. Kuwento ng bagong Miss Universe Philippines, inabandona sila ng ama noong 5 anyos pa lamang siya.

"We were abandoned when I was around 5 years old. I have a younger brother, same dad, same mom. My mom was the only one who raised us," aniya.

Sabi ni Mateo, sa maagang edad ay siya na ang naging breadwinner ng pamilya.

"Since broken family kami, hindi talaga masaya ang buhay. I can say hindi siya smooth kasi maraming problems especially when it comes to finances. That's why at an early age naging breadwinner ako ng family, while being a full scholar. I was doing some modelling gigs just to earn money na pambaon ko lang," aniya.

Ayon kay Mateo, edukasyon ang naging paraan niya para labanan ang kahirapan.

Nagsumikap siya sa kolehiyo hanggang maka-graduate sa kursong physical therapy nang cum laude noong 2018 sa Iloilo Doctors College.

Nagtatrabaho siya bilang lecturer sa isang physical therapy review center bago sumali sa Miss Universe Philippines.

"I said in my free speech na education is talaga the gateway to success. I have experienced it first hand."

Thrilled din si Mateo na isa sa mga bumati sa kanya sa si Miss

Universe 2018 Catriona Gray.

"Sabi ko this was just a dream, sabi ko wala talagang impossible once you put your hear and soul into something that you really want to do," ani Mateo.

Pangako ni Mateo, lalo pa niyang sisikapin ang training para sa Miss Universe pageant para makapagbigay ng karangalan sa Pilipinas.



