Burnham Park nang i-lockdown ang Baguio City noong April 15, 2020. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

Muli nang bubuksan sa turista ang Baguio City ngayong Lunes matapos isara mula Agosto dahil sa dumaming kaso ng COVID-19.

Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, parte ito ng kanilang mga hakbang para buhayin ang ekonomiya sa siyudad.

"Effective today, we are opening up our economy gradually and that's the reason why starting this monday, makapaggawa kami ng adjustment until the end of until Friday alam namin kasing dadagsain tayo dito ng ating mga bisita by weekend," ani Magalong.

""Hopefully this will spur economic activity dito sa siyudad ng Baguio... Our cases are gradually going down," dagdag niya.

Papayagang pumasok ang 2,000 turista kada araw.

Pero paalala ng lokal na pamahalaan na kailangan pa ring sundin ang health protocols gaya ng pagpaparehistro sa Visita application website at paghintay ng schedule bago umakyat sa Baguio.

"We are opening up for those who are fully vaccinated no? yung adults na fully vaccinated uh that means uh two weeks have lapsed after the second dose. If not vaccinated, they should have an RT PCR negative test prior to their travel with in 72 hours," ani Baguio City Tourism Officer Alec Mapalo.

Isasailalim naman sa antigen test ang mga may edad 12 hanggang 17 pagdating ng Baguio.

Nakahanda na rin ang mga hotel at restaurant sa inaasahang pagdagsa ng mga turista.

"Makabawi ano kahit papaano ano ang ating mga tourism related establishments nang sa ganon ay merry naman yung christmas ng mga manggagawa sa sector na ito," ani Andrew Pinero, spokesperson ng Hotel and Restaurant Association in Baguio.

Inaasahan ang pagdagsa ng mga turista sa weekend, maging sa buwan ng Nobyembre at Disyembre.

-- Ulat ni Dhobie De Guzman