7 doktor sa Fabella Hospital, positibo sa COVID-19; admission ng mga pasyente tigil muna

MAYNILA - Pansamantalang ititigil muna ng Dr. Jose Fabella Memorial Hospital sa Maynila ang pagtanggap ng mga pasyente simula Biyernes, Oktubre 23 matapos na magpositibo sa COVID-19 ang ilang mga doktor nito.

“Ipinagbibigay-alam namin sa publiko, lalo na sa mga pasyente namin at sa mga ibang pasyente na nagnanais sanang pumunta ng Fabella Hospital na as of today, Oct. 23, itinitigil muna namin ang admission both ng OB o mga pasyenteng buntis, pati na rin mga bata,” pahayag ni Dr. Diane Cajipe, public information officer ng ospital.

Pahayag ni Cajipe sa panayam sa TeleRadyo, ito ay bunsod ng pagiging positibo sa COVID-19 ng isang grupo ng mga doktor.

“Pitong doctor po ito and then meron pong isa from the nursing department also,” sabi niya. Naka-isolate naman aniya na ang mga doktor na pawang asymptomatic.

Maging ang outpatient division ng ospital, kasama lahat ng mga serbisyo tulad ng laboratory, ultrasound, at xray ay ititigil din muna.

“Lahat ng naka-schedule sa OPD ngayong araw lang pong ito ay tatapusin pero simula sa Lunes, pati po outpatient division ng Fabella Hospital titigil po muna until further notice,” sabi niya.

Huwebes nang lumabas ang resulta ng swab test ng mga doktor kaya’t agad silang nagdesisyong itigil ang admission para agad na makapag-contact tracing at ma-swab test ang lahat ng nagkaroon ng close contact sa mga nagpositibong mga doktor.

“Ongoing na swabbing ng mga na-trace na nagkaroon ng close contacts sa doctors na ito but eventually all employees of Fabella Hospital mag uundego ng testing,” sabi niya.

Kasabay nito, nagsasagawa na rin ng disinfection sa ospital.