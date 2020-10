2 container ng basura mula America naharang sa Subic

Isa sa mga container ng basura na naharang sa Subic Bay International Terminal Corp., sinabi ng Bureau of Customs nitong Miyerkoles. Larawan mula sa Bureau of Customs

MAYNILA — Naharang ng mga awtoridad ang 2 container ng basura sa Subic Bay International Terminal Corp., sinabi ng Bureau of Customs nitong Miyerkoles.

Ayon sa mga opisyal, bahagi ito ng 30 container na dumating sa bansa mula sa United States na naka-consign umano sa isang kompanya at natuklasang mga basura ang laman nang imbestigahan.

“The shipment arrived from the United States and was consigned to a certain Bataan Twenty Twenty Inc. and were declared as American Old Corrugated Cartons for Repulping,” sinabi ng ahensya sa isang pahayag.

“Further examination of the shipment revealed prohibited waste materials which were illegally imported,” dagdag pa nila.

Nagsasagawa pa ng imbestigasyon ang mga awtoridad hinggil sa dami ng mga basurang naharang.

Ayon sa mga awtoridad, maaaring maharap sa kasong paglabag sa Customs Modernization and Tarriff Act at paglabag sa environmental laws ang mga taong nasa likod ng insidente.

