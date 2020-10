Malacañang: Gobyerno babayaran ang utang sa Red Cross para sa COVID-19 testing

Philippine Red Cross

MAYNILA— Tiniyak ng Malacañang ngayong Miyerkoles na mababayaran ng gobyerno ngayong linggo o hanggang sa susunod na linggo ang kahit kahalati ng halos P1-bilyong utang ng PhilHealth sa Philippine Red Cross para sa COVID-19 testing.

Sa isang panayam, sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na matibay na basehan ang pagtitiyak ni Pangulong Rodrigo Duterte na mababayaran ang utang ng PhilHealth sa Philippine Red Cross.

“The President has committed to pay. I don’t think there’s any reason for the Red Cross to doubt that the President is committed to pay and because of this, I believe the testing should continue,” sabi ni Roque.

Dahil dito, walang nakikitang dahilan ang Palasyo para hindi agad ibalik sa lalong madaling panahon ng naturang non-government organization ang kanilang serbisyo sa pagbibigay ng COVID-19 swab tests.

Inihayag din ni Roque na kailangan munang magkaroon ng pagsasaayos ng accounting sa paniningil ng Philippine Red Cross sa PhilHealth para sa swab testing.

“PhilHealth should not pay the same grade for all PCR tests undertaken. There’s a price differential if the machine being used by the testing facility is donated and there’s also a price differential if the testing kits being used were donated,” aniya.

Iba dapat ang presyo kapag ang testing ay ginawa gamit ang mga na-donate na gamit at testing machines, bukod pa sa mga ibinigay mismo ng gobyerno, dagdag niya.

Matatandaang ipinahinto ng Philippine Red Cross noong isang linggo ang pagbibigay ng swab tests nang pumalo sa higit P900 milyon ang hindi pa nababayaran ng gobyerno sa kanila.

Nitong Miyerkoles, sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III na dahil sa paghinto ng serbisyo ng naturang organisasyon, pumalo na sa higit 6,000 ang mga stranded na mga umuwing overseas Filipino workers sa Metro Manila.

Hindi kasi makauwi sa mga probinsya ang mga ito dahil sa matagal na paghihintay ng resulta ng swab test.

— Ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News