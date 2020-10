Baguio, Ilocos tatanggap ng mga turistang taga-Luzon: DOT

Madadagdagan na ang mga tourist spot na puwedeng bisitahin ng mga taga-Luzon at Metro Manila, sabi ngayong Lunes ng Department of Tourism.

Ayon kay Tourism Secretary Berna Romulo-Puyat, magbubukas sa mga turista ang Ilocos Norte simula Oktubre 20, Baguio City simula Oktubre 22 o 23, at Ilocos Sur simula Nobyembre 15.

Bahagi umano ito sa isinusulong ng ahensiya at ng mga local government unit para muling mabigyan ng kabuhayan ang 4.8 milyong Pilipino na umaasa sa industriya ng turismo.

Pero gaya ng dati, ipatutupad pa rin umano ang "test before travel," na nangangahulugang kailangan ng mga bibiyahe ng negative result sa swab test.

Watch more in iWant or TFC.tv