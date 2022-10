12 sugatan sa pagtagilid ng bus sa Benguet

Kuha ng Atok PNP

Nasa 12 pasahero ang nasugatan matapos tumagilid ang sinasakyan nilang bus sa isang highway sa Atok, Benguet, Lunes ng hapon.



Base sa imbestigasyon ng Atok PNP, papunta sa Mountain Province ang bus, at nang makarating sa kahabaan ng Halsema Highway sa KM 24 Caliking ang bus, nawalan ito ng preno.

Ibinangga ng driver ang bus sa gilid ng bundok para bumagal ang takbo nito, kaya tumagilid ang bus.

Dinala ang mga sugatan sa Benguet General Hospital sa La Trinidad, Benguet at rural health unit sa Atok. Nakaligtas ang natitirang 15 na pasahero ng bus.

Maaaring masampahan ang driver ng reklamong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries at damage to property.—Ulat ni Mae Cornes