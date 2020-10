Libing ni Baby River pinalibutan ng pulisya; aktibistang ina nakaposas

MAYNILA — Imbes na taimtim na seremonya, isang tensyonadong eksena ang nangyari sa libing ni baby River—ang anak ng aktibista at political prisoner na si Reina Mae Nasino—sa Manila North Cemetery nitong Biyenes.

Sa mga retrato at video ng libing na nakuha ng ABS-CBN News, kita ang maraming pulis na pinalilibutan ang kabaong ni Baby River.

Maaalalang sinabi ng pamilya Nasino at kanilang mga abogado na gusto nilang maging "pribado" sana ang paghimlay kay River, taliwas sa anila'y "overkill" at mala-batalyong bilang ng awtoridad na nagbantay sa lamay noong Miyerkoles.

Situation now inside the Manila North Cemetery from where I'm standing: Reina Mae Nasino, mother Marites Asis pay last respects to baby River. Karapatan says Nasino's lawyers begged BJMP officers to remove Nasino's handcuffs. They refused. pic.twitter.com/bDxp69U9Eh

Ayon sa grupong Karapatan, na may kinatawan na kasama sa libing, nagmakaawa ang ina ni Nasino para tanggalin ang posas nito sa gitna ng libing pero hindi ito pinagbigyan.

Still in handcuffs, Reina Mae Nasino could only extend her index fingers to touch the casket of baby River. It’s a struggle for Reina Mae, wearing a full PPE suit in the middle of the afternoon heat, to wipe her tears or even drink water. pic.twitter.com/WqkTFkKyGc