'Walang puso, torture': Pinaikling dalaw ng aktibista sa burol ng baby iprinotesta

MAYNILA — Kinondena ng sari-saring rights group ang ginawang pagpapaikli ng panahon ng furlough na ibinigay sa nakakulong na aktibistang si Reina Mae Nasino para madalaw si Baby River, ang sanggol niyang anak na pumanaw noong nakaraang linggo.

Imbes kasi na 3 sunod-sunod na araw ang furlough o pansamantalang paglabas sa kulungan, iniksian ito ng Manila Regional Trial Court (RTC) Branch 47 sa 6 na oras, o 3 oras ngayong Miyerkoles at 3 oras para sa libing sa Biyernes.

Ito ay matapos humirit ang Manila City Jail sa korte na tapyasan ang furlough dahil kulang umano sila sa tauhan at walang sapat na pasilidad para sa quarantine.

"Walang puso 'yung nagdesisyon nu'n. Noong nabubuhay pa 'yung anak ko, pinagkait din sa akin na makasama ko anak ko, makalinga ko. Pati ba naman sa burol, pinagkait din sa akin," ani Nasino.

Sabi naman ng grupong Karapatan, ang ginawa ng korte at ng Manila City Jail ay "torture" at "walang puso."

"The court has already granted her furlough and the least the Manila City Jail could’ve done is to respect the decision. Instead, they torturously crushed her hopes to pieces. Baby River is already gone; all she’s asking is to be able to properly grieve this terrible loss with her family and see her child one last time. Wala ba silang mga puso?" tanong ni Karapatan secretary general Cristina Palabay.

Dagdag ni Palabay, nabigo ang korte na magpakita ng malasakit nang sumang-ayon ito sa hirit ng Mania City Jail.

"The court not only failed to uphold the furlough it granted to Reina Mae Nasino but ultimately, it failed to uphold humanity and compassion for a grieving mother and her dead child," ani Palabay.

Pati ang Anakbayan, kinondena ang naging desisyon.

"Walang katapusan na pagpapahirap at inhustisya ang pinaparanas ng rehimeng Duterte sa isang inang naghihinagpis at nangungulila," anang grupo.

Nagtungo ang mga grupo sa tanggapan ng Commission on Human Rights para doon iprotesta ang nangyari.