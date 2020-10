4 na sakay ng ambulansya na magdadala ng pasyente sa Maynila, patay sa aksidente sa Quezon

4 ang patay at 3 ang sugatan sa banggaan ng ambulansya at truck sa Quirino Highway, Brgy. San Vicente, Tagkawayan, Quezon Miyerkoles ng umaga. Larawan mula sa Tagkawayan PNP

Apat ang patay habang 4 din ang malubhang nasugatan sa banggaan ng ambulansiya at truck sa bayan ng Tagkawayan, Quezon province nitong umaga ng Miyerkoles.

Batay sa ulat ng Tagkawayan police, galing sa Sorsogon ang ambulansiya at magdadala sana ng pasyente sa Maynila.

Tinatahak ng ambulansiya ang Quirino Highway sa Barangay San Vicente, Tagkawayan bandang alas-9 ng umaga nang bigla umano itong sinalubong ng isang 10-wheeler wing van na patungo namang Bicol.

Sa lakas ng pagkakabangga, nakaladkad ang ambulansiya bago sumalpok ang wing van sa isa pang nakaparadang van.

Nasawi bago makarating sa ospital ang ambulance driver na si Melchor Escandor, pasyenteng si Jocelyn Esadero, at isang Zander Regalado.

Binawian naman ng buhay habang nilalapatan ng lunas sa Eleazar Memorial District Hospital sa Tagkawayan ang 12 anyos na sakay rin ng ambulansya.

Kabilang naman sa mga malubhang nasugatan sina Rose Ann Espineda, Lanie Escandor, at ang 8 anyos na si Nigel Gime.

Ang ilan sa mga biktima ay magkakamag-anak na taga-Gubat, Sorsogon.

Nasa kustodiya naman ng Tagkawayan police ang truck driver.

Nawalan ng kontrol sa manibela ang truck driver dahil sa madulas na kalsada, ayon sa imbestigasyon ng pulisya.

Mahaharap ang driver sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple physical injuries at damage to properties.

