4 bahay gumuho, mahigit 200 pamilya apektado sa flash flood sa Lucena

Mahigit 200 pamilya ang apektado sa pagguho ng mga bahay at estraktura sa mga flash flood sa Lucena, kabisera ng probinsiyang Quezon.

Ayon kay Quezon Disaster Risk Reduction Management Office chief Janet Gendrano, pitong barangay ang apektado dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan.

Umabot pa aniya sa ika-2 palapag ng bahay ang tubig, partikular na sa mga nasa low-lying areas.

Aabot sa 225 pamilya ang inilikas at nananatili sila ngayon sa mga covered court ng barangay hall at eskuwelahan.

Tuloy-tuloy rin ang pamamahagi ng ayuda sa mga lumikas na pamilya.

Ayon sa mga awtoridad, hindi bababa sa apat na bahay ang gumuho sa may Dumacaa River, isa sa mga ilog na umapaw dala ng baha. Inabot nang hanggang ika-2 ang pagtaas ng tubig sa lugar pasado alas-1 ng madaling-araw.

LOOK: Floods reach waist-deep in Purok Sta. Monica, Bgy. 4, Lucena City, Quezon after constant rains & high tide.



Resident JB Habagat, who took these photos, said the area was already flooded on Thursday but the water rose again at 2am. pic.twitter.com/RxU0AqMJyr