5M low-income household heads target sa pre-registration ng National ID: PSA

MAYNILA - Nakatakdang magsagawa ng pre-registration ang Philippine Statistics Authority (PSA) sa target na 5 million household heads ng low income families para sa national ID system sa Oktubre 12.

Ayon kay PSA Assistant Secretary Rosalinda Bautista, kanilang personal na pupuntahan ang 5 milyon household heads na matatagpuan sa 32 probinsiya.

“Para kaming nagse-census. Pero specific target ang aming pupuntahan,” pahayag ni Bautista sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles ng hapon.

Sa pre-registration umano kukunin ng PSA ang mga detalye ng household head kung saan bibigyan din sila ng schedule kung kailan personal na magtutungo sa registration centers sa Nob. 25 para makuha naman ang kanilang biometrics.

Mahalaga aniya ang pagkakaroon ng National ID na kikilalanin ng lahat ng government offices at maging sa private sector.

“Pag ang isang tao, may hawak siyang national ID at na-confirm at na-authenticate na siya nga ito, then dapat tanggapin mo at kilalanin mo na siya nga itong person na ito whom he says he is,” saad ni Bautista.

Di tulad umano dati na malaki pa ang posibilidad na pagdudahan ang isang tao sa kabila ng mga ID niyang ipinepresinta.

“Di kagaya noon, 'pag nag-present ka ng iba’t ibang ID, pinagdududahan ID mo - baka napulot mo, nag-a-assume ka ng ibang identity because either picture lang ang nakikita, tapos yung mukha saka pangalan. Dito, pwede kang ma-authenticate through online and through offline authentication,” paliwanag niya.

Sinagot din ni Bautista ang tanong kung bakit hindi na lamang kunin ang impormasyong naibigay na ng milyon-milyong katao sa UMID card (o Unified Multi-Purpose ID) para sa national ID.

“Yung sa UMID, chances are pwede na siyang ihinto kasi merong fingerprint scan yun. 4 fingers lang. So, ‘di lahat. Kaya ‘di siya magamit, wala siyang iris scan. Kaya ‘di siya magamit for the national ID,” ani Bautista.

Mahirap din umanong mag-match ng data dahil sa umiiral na data privacy.

“We have to make sure na kapag kinapture namin yung information na galing sa tao ito ay hindi basta-basta nakikita ng kahit na sino,” sabi niya.