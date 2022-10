Beteranong brodkaster patay sa pamamaril sa Las Piñas

MAYNILA—Patay ang isang brodkaster matapos siya pagbabarilin malapit sa kaniyang bahay sa Las Piñas City, Lunes ng gabi.

Kinilala ang biktima na si Percival Mabasa, o mas kilala bilang si Percy Lapid, na isang beteranong radio commentator.

Ayon sa Southern Police District, nasa loob ng kaniyang sasakyan ang biktima sa Aria St., Brgy. Talon Dos alas 8:30 ng gabi bago ang pamamaril.

Batay sa salaysay ng mga testigo, binangga ng isa sa mga salaring nakasakay sa isang puting Toyota Fortuner ang kotse ng biktima.

Dito na umano binaril ng pangalawang salarin, na lulan naman sa motorsiklo, ang brodkaster. Nakatakas ang mga ito.

LOOK: Vehicle of radio broadcaster Percival Mabasa who was shot dead at the gate of BF Homes Resort in Parañaque at around 8:30pm, Monday night. Two pieces of empty shell of unknown caliber were recovered at the crime scene. Investigation is still ongoing. | @ABSCBNNews pic.twitter.com/dHnk89tJsb