Higit 300 persons deprived of liberty (PDL) ang nagtapos ng high school ngayong Lunes sa graduation ceremony na idinaos sa Medium Security Compound ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa.

Nasa 340 PDL ang nagtapos sa ilalim ng Alternative Learning System (ALS), isang programang pang-edukasyon na nagbibigay ng tsansa sa mga nakakulong na makapagtapos ng elementary at junior high school.

Ayon kay Supt. Maria Fe Marquez, technical chief ng Bureau of Corrections, walang pilitan ang pagsali sa ALS pero may insentibo ang mga lalahok dito at maaaring umiksi ang kanilang sentensiya.

"Through GCTA o good conduct time allowance... they are entitled to additional 15 days per month ang mawawala sa kanilang sentensiya so umiikli ang kanilang prison term," ani Marquez.

Isa sa mga nagtapos ng junior high school ang 69 anyos na lalaking nakulong sa kasong homicide.

"Gusto ko po talaga mag-aral... sa kahirapan, namatay agad akin mga magulang kaya 'di ako nakapag-aral," anang PDL na nasa ika-7 taon na ng kaniyang 17 taong sentensiya.

IBA PANG ULAT:

