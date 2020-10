Mga e-jeep gagamitin sa pamamahagi ng learning modules sa Imus, Cavite

MAYNILA - Gagamit ng e-jeepneys ang 35 public schools sa Imus City, Cavite para mamahagi ng mga printed learning modules na kailangan ng kanilang mga estudyante sa darating na pasukan.

Ilang araw bago ang muling pagbubukas ng mga klase sa pampublikong paaralan sa buong bansa sa Oktubre 5, itinurn-over ng lokal na pamahalaan ang mga e-jeep sa mga kinatawan ng mga paaralan.

Bahagi rin ito ng green initiative ng Imus.

LOOK: These e-jeepneys will be used by public schools in Imus, Cavite to distribute learning modules to homes in the city.



