MAYNILA - Naghain na ng kaniyang certificate of candidacy para tumakbo muling gobernador si incumbent Cavite Gov. Jonvic Remulla sa tanggapan ng Commission on Elections sa lungsod ng Trece Martirez Biyernes.

Magiging ka-tandem ni Remulla si Tagaytay Councilor Athena Tolentino, anak ni Tagaytay City Mayor Agnes Tolentino at Cavite 8th District Rep. Abraham “Bambol” Tolentino.

Incumbent Governor Jonvic Remulla and his running mate Tagaytay Councilor Athena Tolentino file their certificates of candidacy for gubernatorial and vice gubernatorial race, respectively, in Cavite. pic.twitter.com/MQCrDawirG