Watch more on iWantTFC

Patay ang isang suspek sa ikinasang buy-bust operation ng Taguig City Police kung saan nasabat ang halos P500,000 ng hinihinalang shabu.

Dead on arrival sa ospital si Lorne Basilan, 57 anyos, na nabaril sa buy-bust operation.

Sa report ng kapulisan, nanlaban ang target ng operasyon na si alyas Duks na nagpapatakbo umano ng drug den sa PNR Site, Western Bicutan.

Nang malamang pulis ang katransakyon, bumunot umano ng baril ang target pero si Basilan ang tinamaan ng bala.

Arestado si alyas Duks at dalawa pang drug suspect sa 27 anyos at 32 anyos.

Nasa P455,000 naman ang halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa grupo.

Kumpiskado rin ang isang calibre 9mm, at isang calibre 38 na baril, at ilang mga bala.

Magkapatong na kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at illegal possession of firearms and ammunition ang haharapin ng mga suspek.