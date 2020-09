'Di handa': Provincial buses di nakabiyahe sa unang araw ng balik-pasada

MAYNILA - Kahit pa ngayon ang unang araw ng kanilang pagbabalik-pasada matapos ang halos 6 na buwan ay hindi na nakabiyahe ang mga provincial bus dahil hindi pa umano handa ang mga operator.

Paliwanag ni Alex Yague, executive director ng Provincial Bus Operators Association of the Philippines, ito ay dahil sa mga hinihinging requirements ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, na nitong Setyembre 25 lang inilabas.

"As of today, hindi pa handa. Kapag naklaro na 'yung tungkol sa pasahero, 'yung requirements ng travel pass at magkakaroon ng unawaan sa central terminal management within the next fee day, maa-iron out natin ang problema," ani Yague.

Sa pagbabalik-biyahe ng mga provincial bus, limitado lang ang papayagan ng local government unit na pasahero.

Bukod pa rito, may mga requirement na hinihingi ang gobyerno gaya ng travel permit, written consent para magpa-swab test, valid ID, maging ang QR code para sa bus.

Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange (PITX) ang panggagalingan ng 11 sa 12 provincial bus routes na pinayagan ng LTFRB, kaya nabigla ang pamunuan ng terminal sa di pagsipot ng mga bus.

"Tinanong namin bakit? Kumusta ba? Bakit walang dumating? Tinanong din natin kung maraming na bang nag-inquire o bumili. Aminado naman sila na kokonti pa so talagang pinapakiramdam pa rin nila," ani Jason Salvador, Corporate Affairs and Government Relations head ng PITX.

Dahil walang bumiyaheng bus, may mga ilang hindi nakasakay sa PITX gaya ni Jedd Ugay ng Pasay City, na bumiyahe mula Laguna hanggang Pasay City para sa inaplayang trabaho.

"Siyempre hassle po kasi maganda ho sana kung 'yung immediate na ano papunta sa pabalik ng bayan eh di mabilis lang po sana andu'n na sana ako, two days pa, maghihintay pa ako, nakatigil lang ako dito sa Manila, malaki-laking gastos," ani Ugay.

Ang university student na si Judy Panso na nagpasa ng requirements para makasama sa graduating list, dumiskarte na lang para makabiyahe agad pauwi dahil wala na kasi siyang matutuluyan sa Metro Manila.

"Bale po ang gagawin ko na lang po magka-cutting trip na lang ako hanggang Dasmariñas tapos maghihintay ako ng another na bus kung may dadaan na pa-Nasugbu. Ganu'n po talaga. Wala ako mauuwian kung 'di ako magbabiyahe," ani Panso.

Plano naman ni Marilyn Madrigallos na makisakay sa pribadong sasakyan ng nakikilalang kababayan sa Daraga, Albay at maghintayan na lang sa PITX.

Inaasahan na sa mga susunod na araw o linggo makakapag-adjust na ang mga bus operator at mga pasahero. Pero ayon sa mga source, maaaring mahirapan pa sa ipinapatupad na pre-booking system o pagbili ng ticket 2 araw bago ang biyahe dahil karamihan sa mga bus line ay wala pang kapasidad na tumanggap ng online booking.

-- Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News