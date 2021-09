EARLIER: With hundreds lining up outside Robinsons Place Antipolo to register for #Halalan2022, most were unable to reach the cutoff of 100 people for the registration site. Some had queued there the night before.



MAYNILA - Pumalibot sa labas ng isang mall sa Antipolo City, Rizal ang daan-daang katao para sa voter registration ng Commission on Elections ngayong araw ng Miyerkoles, pero marami pa rin ang hindi umabot sa cut-off.

Alas-10 pa lang ng gabi ng Martes, may mga pumila na sa mall sa Antipolo para makapagparehistro para sa darating na halalan sa 2022, kahit pa alas-8 pa ng umaga ngayong Miyerkoles ang umpisa ng rehistro.

Hanggang 100 na katao lang ang tinatanggap doon para magparehistro kada araw.

Nabigong makapasok sa cut-off nitong Martes ang ilan sa mga pumila muli ngayong araw. Pinabalik umano sila ng alas-5 ng madaling-araw kanina.

Pero pagdating nila, naabutan pa rin sila ng cut-off dahil sa dami ng mga naunang pumila at inilista.

May nakipagtalo pa, pero giit ng mga guwardya at taga-barangay na "first come first served" ito.

Pinilit pa rin ng iba na pumila kahit nag-cut off na, at umaasa silang matuloy ang pagpapalawig ng registration.

Sinabihan din sila ng mga taga-Comelec at tauhan ng mall na bumalik na lang dahil mahigpit na susundin ang cut-off.

Nitong umaga ng Miyerkoles, inihayag ng Comelec na palalawigin na ang voter registration period hanggang ika-30 ng Oktubre, maliban sa Oct. 1-8 kung kailan gaganapin ang filing of certificates of candidacy.

Bago nito, nakatakdang isara na ang pagpaparehistro sa Huwebes, ika-30 ng Setyembre. Pero lumakas ang panawagang palawigin ito dahil sa milyon-milyong pang hindi nakapagparehistro bunsod ng mga lockdowns dahil sa banta ng COVID-19.

