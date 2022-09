Pag-apaw ng Bulo Dam, naging dahilan ng pagbaha sa San Miguel, Bulacan

MAYNILA -- Dahil sa dami ng ibinagsak na tubig-ulan ng Bagyong Karding, umapaw ang Bulo Dam sa San Miguel, Bulacan.

Ayon sa mga otoridad, dahil open dam ito, wala itong gates na kokontrol sa paglabas ng tubig at aapaw kapag naabot ang spilling level na 76 meters.

“Anuman ‘yong sumobra sa kanya, talagang aagos siya. Hindi kailangang buksan,” ayon kay National Irrigation Administration (NIA) head Benny Antiporda.

Ayon pa kay Antiporda, kagabi nagsimulang umapaw ang Bulo Dam na umabot sa 77 meters.

Limang rescuers ang naiulat na namatay sa Bulacan matapos anurin ng baha.

“We are expressing our deepest condolences to the families of the victims. We’ll look into coming up with more protection and more projects,” ayon kay Antiporda.

Pero paliwanag ng opisyal, nakatulong pa ang dam para makontrol ang pagbaha.

“Kung wala ‘yong dam, ganoon pa rin ‘yong mangyayari. Pero ‘yong dam nakatulong pa nga. Nakatulong na ‘yon para ma-contain ‘yong tubig pero napakalakas ng inflow talaga,” ayon kay Antiporda.

Wala namang naiulat na nasirang istruktura sa mga irrigation canal ng NIA, pero imo-monitor pa ang mga bukirin kung may mga nasirang irigasyon dahil sa bagyo.