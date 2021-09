Sunog sumiklab sa Makati at Manila

Watch more on iWantTFC

Nasunog ang isang residential area sa Barangay Comembo sa Makati at isang commercial area sa Maynila, Linggo ng madaling araw.

Sa JP Rizal Extension sa Makati, hindi makapaniwala si Mike Tuason na natupok ng apoy ang kaniyang bahay.

Kwento niya, natutulog sila nang biglang sumiklab ang apoy at wala na silang magawa kundi lumabas agad ng bahay kasama ang mga kapatid niya. Tanging mga dokumento lang ang naisalba nilang gamit.

Hindi pa niya matukoy ang sanhi ng sunog, pero sinabi niya na kumalat ang apoy dahil dikit-dikit ang mga bahay sa lugar.

Maraming bahay aniya ang gawa sa light materials. At 'yung ibang sementado naman sa first floor ay gawang kahoy naman ang second floor, kaya mas napadali ang pagkalat ng apoy.

"Wala na talaga. Talagang bumagsak na bahay namin. Talagang walang-wala na kami," sabi ni Tuason.

Dagdag niya, "Dikit-dikit mga bahay diyan. Talagang simula dito sa pinaka-umpisa hanggang sa pinakadulo, dikit-dikit mga bahay. Kaya kapag naumpisahan, tuloy-tuloy na yan."

Hindi pa rin tiyak ng barangay kung ano ng sanhi ng sunog na umabot ng second alarm.

Ayon kay Barangay Captain Richard Peralta, ang nakarating sa kaniyang impormasyon ay merong napabayaang kandila, pero iniimbestigahan pa ito ng Bureau of Fire Protection.

Ayon kay FSInsp Eduardo Labrador, Chief of Operations ng Makati Fire Department, nasa 40 na mga bahay ang nasunog at nasa 70 na pamilya ang apektado. Inaalam pa ang sanhi ng sunog.

Nasa P750,000 ang inisyal na halaga ng pinsala.

Paalala niya sa publiko, "Maging maingat tayo sa pagamit ng mga electrical appliances lalo na ngayon malapit na ang kapaskuhan. Yung paggamit ng Christmas lights, siguraduhing aprubado ng DTI."

Sa Maynila naman, bahagi ng isang commercial building ang nasunog sa kanto ng Padre Faura at General Luna Street sa Paco.

Mabilis namang naapula ang sunog at hindi na ito kumalat.

Inaalam pa rin ang sanhi ng sunog.

Walang nasaktan sa insidente.