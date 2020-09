Duterte pinuri sa paggiit ng South China Sea ruling sa UN assembly

Watch more in iWant or TFC.tv

Umani ng papuri si Pangulong Rodrigo Duterte sa naging pahayag niya sa United Nations General Assembly nitong Miyerkoles (Manila time), kung saan iginiit niya ang arbitral ruling sa South China Sea na naipanalo ng Pilipinas laban sa China.

Ikinatuwa ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, na long-time advocate ng soberanya ng bansa sa pinag-aagawang teritoryo, na tinanggap ng pangulo ang suporta ng ibang bansa sa 2016 ruling.

Sana ang posisyon na iyon ng pangulo ang maging polisiya ng administrasyon pati sa ibang isyu, tulad ng proteksiyon ng exclusive economic zone, negosasyon sa Code of Conduct, at pagkuha ng suporta ng international community para ipatupad ang arbitral award, ani Carpio.

"I fervently hope that this is the policy that the Duterte administration will implement across all levels – in the protection of our exclusive economic zone in the West Philippines Sea, in the negotiations for the Code of Conduct, and in gathering the support of the international community for the enforcement of the arbitral award," aniya.

Sa kaniyang kauna-unahang talumpati sa UN General Assembly, iginiit ni Duterte ang napanalunang desisyon ng Pilipinas laban sa China sa usapin ng South China Sea, sa kabila ng nauna niyang pagtangging hamunin ang China.

"The Philippines affirms that commitment in the South China Sea in accordance with UNCLOS (UN Convention on the Law of the Seas) and the 2016 Arbitral Award," anang pangulo.

"The award is now part of international law, beyond compromise and beyond the reach of passing governments to dilute, diminish or abandon. We firmly reject attempts to undermine it," aniya.

Nagpasalamat din ang pangulo sa ibang bansang sumusuporta sa ruling.

"Alipin no more" naman ang naging reaksiyon ni Sen. Panfilo Lacson, sa pamamagitan ng isang Twitter post, sa paggiit ng pangulo sa ruling.

Dagdag ni Lacson ay malinaw na ngayon kung saan nakapanig ang bansa pagdating sa isyu ng South China Sea.

Umaasa si Lacson na sana ay narinig ng China ang talumpati ni Duterte, lalo pa't wala nang iba pang interpretasyon ang puwedeng ibigay sa kaniyang naging pahayag.

Ayon naman kay dating Foreign Affairs Secretary Albert del Rosario, ang paggiit ng pangulo sa arbitral award ay pagtalima sa itinakda ng Konstitusyon na protektahan ang soberanya ng bansa.

Mahalaga aniya na madagdagan ang mga bansang sumusuporta sa ruling para mas maigiit ito sa 2021 UN Assembly.

Dapat lahat ng bansa makakuha ng COVID-19 vaccine

Dahil sa COVID-19 pandemic, unang beses na virtual isinagawa ang taunang UN General Assembly. Pinanood na lang ang mga talumpati ng mga pinuno ng mga bansa, na ini-record na.

Bukambibig ng mga lider ang hamon ng kinahaharap ng mundo dahil sa coronavirus.

Ibinida ng Amerika, China, at Russia ang ginagawa nila para maunang makagawa ng bakuna laban sa sakit, na nakahawa na ng higit 291,000 sa Pilipinas at higit 31 milyon sa buong mundo.

Sa kaniyang talumpati, nanawagan si Duterte na dapat makakuha ang lahat ng bansa ng bakuna.

"When the world finds that vaccine, access to it must not be denied nor withheld. It should be made available to all, rich and poor nations alike, as a matter of policy," ani Duterte.

Sabi niya, tutulong ang Pilipinas sa pagtugon sa pandemya, lalo at isa ang mga Pinoy health worker sa pinakamagaling sa mundo.

Nanindigan din si Duterte na poprotektahan ang karapatang pantao sa drug war ng kaniyang administrasyon, na kamakailan lang ay pina-iimbestigahan ng European Parliament sa UN.

Binanggit din ng pangulo ang kontrobersiyal na Anti-Terrorism Act, na tugon umano ng Pilipinas laban sa terorismo.

Pinaratangan naman ni Duterte ang ibang mga kritiko ng paggamit sa human rights issue para siraan umano ang kaniyang administrasyon.

"The Philippines will continue to protect the human rights of its people, especially from the scourge of illegal drugs, criminality, and terrorism," anang chief executive.

"These detractors pass themselves off as human rights advocates while preying on the most vulnerable humans, even using children as soldiers or human shields in encounters," aniya.

Sa huli, nanawagan si Duterte na pagtulungang mapalakas ang UN para maitaguyod nito ang pag-unlad at kapayapaan sa mundo.

-- Ulat nina Anjo Bagaoisan at Robert Mano, ABS-CBN News