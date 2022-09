Mga estudyante sa Payatas B Elementary School sa Quezon City noong Agosto 22, 2022. Mark Demayo, ABS-CBN News/File

Halos 50,000 estudyante sa Grade 1 hanggang 3 mula National Capital Region ang hirap makabasa, base sa isang assessment na isinagawa ng Department of Education sa rehiyon.

Ayon sa survey na ipinresenta ngayong Martes ng DepEd-NCR, sa higit 384,000 learners mula Grade 1 hanggang 3 na dumaan sa comprehensive rapid literacy assessment bago simulan ang kasalukuyang school year, lumabas na may 49,636 learners na maituturing na "total full refresher."

"So lahat ng ating mga eskwelahan ay patuloy na hinahanap iyong mga non-numerates, non-literates," ani DepEd-NCR Director Wilfredo Cabral.

May nakalatag na umanong learning recovery and continuity plan ang mga paaralan.

May sinusunod din umano silang balangkas na LOG IN Plus, na kumakatawan sa loss, gaps and gains in basic education, kasama ang good practices noong kasagsagan ng purong distance learning.

Tiniyak din ng DepEd-NCR na handa sila sa mandatong full in-person classes pagsapit ng Nobyembre, sa harap ng mga kakulangan sa classroom.

"But we are saying that we have problems on shortage in classroom - not necessarily in the absence of that pre-pandemic stage - but because there are schools undergoing retrofitting and major repair," ani Cabral.

"So some of those schools will be finishing or will be completed by November, but beyond probably deadline of November 2. But, just the same, within the year, all of us can go to full in-person classes," aniya.

Ipinag-utos ng DepEd na bumalik sa full in-person classes ang lahat ng paaralan pagsapit ng Nobyembre 2, upang matugunan din ang learning gaps bunsod ng 2 taong remote learning dahil sa COVID-19 pandemic.

Nauna na ring sinabi ni DepEd Spokesperson Michael Poa na prayoridad din ng K-12 program review ang foundational at functionaly literacy.

— Ulat ni Arra Perez, ABS-CBN News