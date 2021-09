Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Sarado na umano ang pintuan sa pagtakbo bilang presidente sa 2022 ni Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio.

Imbes na magpresidente, desidido na umano siyang tumakbo muli bilang mayor ng Davao City katambal ulit ang kapatid na si Vice Mayor Sebastian Duterte.

"Basta ang sigurado ngayon is that kung ano ang sinabi ni Mayor Cristina Frasco, I can confirm that," ani Duterte-Carpio nitong Biyernes.

Noong Huwebes ng gabi, pareho rin ang sinabi ng alkalde.

"I will not file my COC (certificate of candidacy) for president on Oct. 8. And substitution is not an option, I cannot join a national political party because they are all my friends, I cannot pick one over the other. I want to remain wild and free," ayon sa alkalde.

Ayon naman sa isang tagasuporta, maaari pang magbago ang isip ni Duterte-Carpio kung uurong ang ama niyang si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagtakbong vice president sa 2022.

"Kami po naniniwala that to open that door for Mayor Sara, the president has to first make that move of reconsidering his plans," ani Anthony del Rosario, chairperson ng grupong Hugpong Para Kay Sara.

Samantala, handa naman si Vice President Leni Robredo na makipag-rematch kay dating Sen. Bongbong Marcos sa 2022 matapos niya itong talunin noong 2016.

'Yan ay kung siya ang mapipiling pambato ng opposition.

"Kung ako ang mapili ng unity ticket tatakbo ako... Kahit sino ang kalaban basta ako ang pipiliin ng anti-admin forces, laban ako," giit niya.

—Ulat ni RG Cruz, ABS-CBN News