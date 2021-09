Traditional Philippine weaving, ipinakilala sa Portugal

LISBON - Pormal na ipinakilala sa Portugal ang tradisyunal na paraan ng paghahabi ng mga Pilipino.

Sa isang event na pinamagatang Colher, Enlaçar, Tintar: A Cestaria em Odivelas(Harvesting, Lacing, Dyeing: The Basketry in Odivelas) na ginanap noong September 4, 2021 sa Odivelas, isa sa mga parokya sa ilalim ng Munisipalidad ng Ferreiro do Alentejo.

Ipinakita ni Philippine Ambassador to Portugal Celia Anna Feria sa grupo ng mga Portuges ang pagkakahawig ng weaving traditions ng Pilipinas at Portugal. Nagdala si Feria ng iba’t ibang handwoven products mula sa mga banig at mga native basket na may makukulay na disenyo.

Karaniwang mga kababaihan sa Pilipinas ang gumagawa ng mga produktong ito at malaki ang naitutulong sa kanilang kabuhayan. Nabigyan din ng pagkakataon na masubukan ni Feria ang weaving techniques ng Portuguese artisan na si Donha Hermínia Gonçalves.

Bumilib si Mayor Luís António Pita Ameixa ng Ferreira do Alentejo maging ang iba pang mga opisyal ng kanilang munisipyo sa kulay at disenyo ng handwoven products mula sa Pilipinas.

Nais ng Philippine Embassy at mga opisyal ng Ferreira do Alentejo na buhayin ang kasunduan para mag-develop, mag-preserba at ma-protektahan ang weaving traditions ng Pilipinas at Portugal.

Source: DFA website