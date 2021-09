MAYNILA - Dumating sa Pilipinas ang higit pang 753,000 doses ng Pfizer-BioNTech vaccine ngayong Miyerkoles.

Higit 51,000 doses ang mapupunta sa Cebu, at gayundin sa Davao. Ang natitira ay mapupunta sa mga lugar sa Luzon.

LOOK: 753,480 doses of government procured Pfizer vaccine arrived in the country tonight.



Cebu and Davao will receive 51,480 doses each.



