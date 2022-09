Watch more News on iWantTFC

SOUTH KOREA - Mistulang dumaraan sa karayom ang mga Pinoy para makakuha ng trabaho sa ibang bansa. Unang una nang requirement ang mahusay na training na may kaakibat na certificate. At kung may trabaho na, mahalaga pa ring nadaragdagan ang kaalaman para mas maraming oportunidad na kumita. sa larangang ito malaki ang naitutulong ng TESDA.

Ayon pa sa Embahada ng Pilipinas sa South Korea, pwede nang kumuha ng free online courses ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang mga Pilipino sa South Korea, base na rin sa pahayag ni TESDA Deputy Director General Aniceto “John” Bertiz.

“Filipinos in South Korea, including their families, can avail of skills training and competency assessment of TESDA while abroad or in the Philippines,” sabi ni DDG Bertiz sa pulong kasama ang Embahada ng Pilipinas at Filipino community sa South Korea noong September 1, 2022.

Dagdag pa ni Bertiz, ang TESDA OPLAN “Abot Lahat ang OFWs” ay nag-o-offer ng kumpletong programa ng pre-training; training, assessment and certification; at post training services kung saan ang overseas Filipinos at kanilang pamilya ay makaka-avail ng one-stop-shop training facilities, scholarships, at livelihood support para sa reintegration program sa pamamagitan ng Skills and Entrepreneurship o OFW-RISE. May 150 online courses ang TESDA na pwedeng ma-access ng mga Pilipino sa South Korea.

Isa si Mark sa mga OFW sa South Korea na nakinabang sa programa ng TESDA.

“Ako po nakapag-test before 2013, NC2 computer hardware. Tuition ko po noon ay 8 thousand pesos. So ngayon mas maganda sa TESDA, may libre na po silang ano para sa mga skilled...sino na mga gustong mag-aaral lalo na sa mga OFW,” sabi ni Mark Florentino.

At dahil may online programs na ang TESDA, madali na itong ma-access kahit na nasaang lugar ka pa.

“Inaanyahan po natin ang mga kababayan dito sa bansang South Korea, mag-avail po ng mga TESDA Online Programs. Ito po ay libre, skills upgrade ng ating mga kababayan,” sabi ni Ambassador Theresa Dizon-De Vega.

Para sa iba pang ulat patungkol sa mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo, panoorin at tumutok sa TFC News sa TV Patrol.