SOUTH KOREA - Taun-taon ginagawa ang 'ugnayan' sa South Korea kung saan kinukumusta ng kapwa-Pinoy ang mga kababayan sa Korea at maging sa ibang bahagi ng mundo. Pero ngayong taon, muli itong binuhay ng mga opisyal ng Commission on Filipino Overseas o CFO.

“Nagpapasalamat po kami sa inyo. Dapat kami laging nagsasabi sa inyo of course sa...COVID andiyan at dapat lagi tayo mag-iingat at alamin natin ang ibang programa ng ating pamahalaan para mareconnect po tayo,” pahayag ni CFO OIC-Chairperson Undersecretary Abdulgani Macatoman.

Sa kanilang pag-iikot, nabisita nila ang iba-ibang ahensiya sa Korea na tumutulong sa mga dayuhan. Nakipagkita rin sila sa mga lider ng Filipino community.

“Malaki po ang tulong nito...ito po talaga ang way kung bakit successful or hindi man successful but at least guided ako sa way ng proseso ng ginawa ng CFO sa mga Pilipinong pumupunta sa Korea,” sabi ng OFW na si Dominique.

Aktibo pa rin ang iba-ibang organisasyon gaya ng Filkoha Organization at ang Filipino Korean Spouses Association o FKSA.

“It’s very resourceful...maybe we can contribute also our information here especially the married migrants including also the OFWs. So I hope they could help all overseas Filipinos in South Korea...,” ani naman ni FKSA Founder and President Fe Gemarino-Kim

Sa Philipine Embassy sa Seoul nagkakasama-sama ang lahat.

“Maganda dahil at least pinapa-follow up nila, inaalam nila ang mga problema dito mga OFW especially married migrants. In the future...hindi man lahat, pero sana mabigyan ng solutions ang mga problema kung saan na-e-experience ng mga kababayan nating Pilipino,” sabi ni Seoul Global Center Counselor and Translator Elena Dela Cruz.

Sa kabila ng mga hamon ng pandemya, tuloy ang ugnayan para sa pagbubuklod-buklod ng mga Pilipino sa labas ng bansa.

