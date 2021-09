Nakararanas ng kakulangan ng medical oxygen supply ang Davao Regional Medical Center sa Tagum City, Davao del Norte, ayon sa hospital management nitong Martes.

Hindi na umano kaya ng kanilang mga supplier ang demand ng ospital ng medical oxygen.

Sa ngayon, di muna tatanggap ang ospital ng lahat ng mangangailangan ng supplemental oxygen, COVID-19 patient man o hindi.

Kaya inabisuhan na nila ang mga pasyente na sumangguni sa pinakamalapit na local government unit (LGU) healthcare facility.

Humihingi ng pang-unawa at kooperasyon ang DRMC habang sinusubukang masolusyonan ang shortage.

Ang DRMC ang nangungunang COVID-referral hospital sa lalawigan.

Sa datos ng Department of Health Davao region, 149 na bagong kaso ng COVID-19 ang nadagdag kahapon sa Davao del Norte at 1,798 ang bilang ng mga aktibong kaso sa lalawigan. — May ulat ni Hernel Tocmo

