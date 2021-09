MAYNILA - Pumanaw na nitong Miyerkoles si dating Camarines Sur District Representative at governor Luis Villafuerte, Sr. sa edad na 86, ayon sa kanyang pamilya.

Ayon kay Camarines Sur 2nd District Representative Luis Raymund "LRay" Villafuerte sa kanyang social media account, pumanaw ang kanyang ama sa St. Luke's Medical Center sa Taguig nitong alas-12:35 ng umaga.

"He was not only my mentor and idol but also to many. He continues to be our inspiration as he always motivated us to be the best on whatever we do. Even if you thought you have achieved the best, he would express that there is room for improvement," sabi ng mambabatas.

Nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya si Albay 2nd District Representative Joey Salceda at Albay Governor Francis Bichara maging ang mga kaibigan at kakilala ng dating opisyal.

Naging public servant si Villafuerte sa loob ng higit 40 na taon.

Nagsimula siya bilang miyembro ng Batasan Pambansa bilang Assemblyman noong 1978 hanggang 1986.

Siya rin ay nagsilbing Minister of Trade sa ilalim ng diktador na si Ferdinand Marcos noong 1979 hanggang 1981.

Naging secretary of Government Reorganization din siya sa termino ni dating President Cory Aquino.

Si Villafuerte ang itinuturing na pinakamatagal na gobernador ng Camarines Sur sa loob ng 15 na taon.

Tatlong termino rin siyang naging congressman sa House of Representatives noong 2004 hanggang 2013.

Dahil sa kanyang public service, nakatanggap siya ng 3 presidential awards, ayon sa kanyang anak:

President Carlos P. Garcia Gold Medallion

President Ramon Magsaysay Gold Medal Award

President Manual Roxas Gold Medal

Hinirang din siyang unang president ng League of Provinces sa dalawang termino (1998-2004).

-- May ulat ni Karren Canon