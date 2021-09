Dinaraanan ng ilang tao ang mural na gawa nina Sim Tolentino, Bryan Barrios at Moks, kung saan tampok ang mga imahe ng mga tao ngayong COVID-19 pandemya, sa mga pader ng Columban Missionaries building sa Singalong Street sa Manila noong Setyembre 06, 2021. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA - Tutol ang labor group habang pinapaboran naman ng mga business group ang napipintong granular lockdown sa Kamaynilaan, na gagawin kasabay ng pagpapatupad ng general community quarantine - o ika-2 sa pinakamaluwag na lockdown level na ipinapatupad ng gobyerno - sa rehiyon.

Para kay Elmer Labog, chairperson ng Kilusang Mayo Uno, nangangamba silang mahihirapan ang mga manggagawa na makahanap ng lugar kung saan sila pansamantalang tutuloy dahil hindi naman lahat ng employer ay nag-aalok ng matitirhan.

May panuntunan kasi na hindi na puwedeng umuwi kapag lumabas na ng bahay ang mga authorized person outside residence.

"Hindi ka naman pwedeng mag-check in sa mga hotel diyan, pupunta ka sa bahay ng kaibigan - alam naman natin na ngayon na nangininig na ang tao kapag bisita ang kumakatok, but that's understandable," ani Labog.

"Hindi talaga yan magiging efficient kahit kulungin mo ang mga tao dahil marami ang daily paid workers [na] magkakaroon ng hand to mouth existence, at dahil may familiarity sa community at maraming kaibigan alam nila ang entry and exit points niyan talagang gagawan ng paraan para they could pick out a living in a day," dagdag niya.

Watch more on iWantTFC

Aarangkada sa Miyerkoles ang bagong quarantine restrictions sa Kamaynilaan na may layuning makarekober ang ekonomiya sa mga naging epekto ng mahihigpit na lockdown.

Una na ring nagkasundo ang mga ahensiya ng gobyerno na hindi na uubra ang mga malawakang lockdown sa Kamaynilaan.

Naniniwala rin si Labog na dapat ibuhos ang pondo ng gobyerno sa seryosong contact tracing, monitoring, at mass treatment.

Suportado naman ng ilang negosyo ang ipapatupad na granular lockdown.

Para kay Resto PH President Eric Teng, dapat ibalanse ito sa dagdag-suporta ng gobyerno, gaya ng pagpapatupad ng "tax holiday."

"Kung mag-granular lockdown sana balansehin ang re-opening, mayroon naman po tayong mga LGU na mataas na ang vaccination rate," ani Teng.

"Second po, sana kung isasara talaga kami ng government eh bigyan kami ng financial support kailangan na po natin ng business unit packages of all salon, gym and restaurant and all covid restricted industries kailangang balansehin in a form tax holiday man lang," dagdag niya.

Suportado rin ng salon at fitness industry ang bagong quarantine classification pero nanawagan sila na payagan na ang bakuna bubble.

"Kahit anong gawin, ready naman kami lahat, sana lang marami sa ibang establishment and many businesses marami sa amin bakunado na rin," ani Marco Pascual ng Bruno's Barbers.

Nanawagan naman si Shyla Marquez ng Slimmer's World na ihiwalay ang kanilang negosyo sa sektor ng entertainment industry.

"Matagal na naming hinihingi na sana na i-move out kami from the entertainment because we are not entertainment. We are part of the health care solution, so we want to be part of the solution and we want to help also the Filipino people, hindi kasi fair for the fitness industry na kasama kami sa entertainment industry na hanggang ngayon hindi pa binibigyan ng chance to help out," ani Marquez.