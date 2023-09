Tindahan ng bigas sa Mega Q-Mart sa Cubao, Quezon City, Agosto 22, 2023. Maria Tan, ABS-CBN News/File

MAYNILA — Hindi makasunod sa price ceiling sa bigas ang ilang retailers sa unang araw ng pagpapatupad nito ngayong Martes.



Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Agosto ang rekomendasyon ng Department of Agriculture (DA) at Department of Trade and Industry (DTI) na magpatupad ng P41 kada kilo na price cap sa regular milled rice, at P45 kada kilong price cap sa well-milled rice.

Ito'y bunsod ng patuloy na pagsipa ng retail price ng bigas sa merkado.

Pero sa Galas Public Market sa Quezon City, marami sa mga nagtitinda ang hindi pa sumusunod dito.

Si Gary Rosales na 27 taon nang nagtitinda ng bigas sa merkado, umaalma sa price cap. Hindi aniya kakayanin na ibaba pa ang presyo ng kaniyang panindang bigas lalo na’t naglalaro sa P49 hanggang P51 kada kilo ang kaniyang puhunan.

"'Yun pong ating bigas na gusto ng pangulo na P41, hindi po kaya ng lahat ng retailer buong bansa. Dahil po ang pinagkukunan namin 'yan ay supplier ng mga trader sila ang may hawak ng malaking suplay. Sila po ang nagdidikta ng aming presyo," paliwanag ni Rosales.

Ayon pa sa kaniya, may inalok na murang bigas pero P1 lang ang kanilang kikitain sa bawat kilong maibebenta nila.

"Kinontak na po namin ang mga malalaking supplier, bibigyan kami 5 kaban per week. Sa presyong P2,000, P2050. Piso sa isang kilo, singkwenta sa isang kaban, marami kang tao, pasusuwelduhin, may renta at may plastic. Ang sabi ng DTI narinig ko, sakripisyo hindi raw lugi, hindi po totoo 'yun, lugi po," giit ni Rosales.

Ganito rin ang naging agam-agam ng ilan sa nagtitinda ng bigas sa Galas Public Market. May isang tindera ang sumunod sa nakatakdang price ceiling sa bigas pero aminado siyang lugi siya dahil mas malaki pa ang kanyang pinuhunan.

Suportado naman ng ilang nagtitinda ang sinabi ng pangulo na magbibigay na ayuda sa kanila, pero hangga't wala pa ito ay hindi pa nila maipapatupad ang price cap sa kanilang mga paninda.

Ang isa naman sa bumibili ng bigas sa Galas Market na si Analyn Velasquez, aminadong nagbawas ng kilo ng bigas na binibili dahil kailangan niyang pagkasyahin ang P500 budget para sa pagkain nilang pamilya na may 6 na miyembro.

"Six persons kami, dati ang budget naka 2-3 kilos kami ngayong one kilo nalang. 'Yung one kilo na yun, pang lunch nalang un wala pa hapunan, opo sobrang taas. 500 lang budget mo kasama na kasi ulam dun, ngayon sa bigas napupunta," sabi ni Velasquez.

Nakatakdang mag-ikot ngayong Martes ang mga opisyal ng DA at DTI sa ilang pamilihan sa Maynila upang masiguradong nasusunod ang price cap sa bigas.

