Publiko binalaan vs vape na nakitaan ng sangkap na marijuana

MAYNILA — Pinahaharang ng Food and Drug Administration ang isang brand ng e-cigarette o vape juice nang makitaan ito ng sangkap na liquid marijuana.

Nagbabala ang FDA sa pagbili at paggamit ng vapor product refill o e-cigarette juice na may brand name na Gluttony at flavor o variant na "Mamon" nang magpositibo ito sa sangkap na cannabinol.

From the FDA website

"The Food and Drug Administration warns the public from purchasing and using the vapor product refill 'GLUTONNY MAMON' which tested positive for the presence of cannabinol," anila sa abiso.

Sa advisory ng FDA, sinabi nilang nakitaan ng liquid cannabis o mas kilalang marijuana ang produkto na maituturing na ipinagbabawal na gamot sa ilalim ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002.

Kaugnay nito, pinayuhan ng FDA ang publiko na huwag tangkilikin ang naturang produkto dahil delikado ito sa kalusugan.

Nagbabala rin ang ahensya ng kaparusahan sa mga establisimyento na magdi-distribute o magbenbenta ng nabanggit na produkto.

Pinakikilos na ng FDA ang mga law enforcement agency at local government unit para tiyaking hindi maibebenta sa merkado ang Gluttony "Mamon."

-- Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News