Pamangkin na umano'y nang-iwan sa matandang babae sa ilalim ng tulay sa Maynila, arestado

MAYNILA — Inaresto ng mga awtoridad ngayong Biyernes ang pamangkin ng senior citizen na umano'y nang-iwan sa matanda sa ilalim ng McArthur Bridge sa Maynila, ayon sa public information office (PIO) ng lungsod.

Kinilala ang lalaki na si Ephraim Tan Yap, 51 anyos, nakatira sa Norberto St., Binondo at pamangkin ni Fulgencia Tan.

Ayon kay Manila Police District Special Mayor's Reaction Team chief Rosalino Ibay Jr., huli rin ang isa pang kasabwat umano ng pamangkin na si Emerita Decilio at ang tricycle driver na inarkila nito na si Rogelio Espino.

"Nalaman natin na ang victim ay isang Person with Disability at senior citizen. We conducted a follow-up operation na nagresulta sa pagkaka-aresto ng tatlong malefactor natin. Ngayon, haharapin na nila ang ginawa nila," aniya.

Haharap ang mga suspek sa kasong paglabag sa Abandonment of Persons in Danger and Abandonment of One's Own Victim.

Nasagip ng mga awtoridad si Tan nitong Miyerkoles matapos i-post ng isang netizen sa social media ang sitwasyon nito sa ilalim ng nasabing tulay.

Ayon sa PIO, pahayag ni Yap na tatlong linggo nang naka-confine ang kanyang tita sa Metropolitan Medical Center at napunta sa kanya ang responsibilidad noong mamatay ang asawa nito.

Dagdag pa niya, nilapitan niya si Decilio at nagpatulong na dalhin siya sa Missionary of Charity at inabutan ng P1,500 upang makabili ng pangangailangan ng kanyang tita.

"Lumapit po ako kay Emie, pagtapos po noon pumunta kaming barangay para sa certication na inaabandona ko na ang auntie ko. Kaya humingi po ako ng tulong para maipadala siya sa mga center," aniya.

Paliwanag naman ni Decilio, may katibayan sila na abandonado na si Tan.

"Mayroon na po akong certificate sa barangay na si Mrs. Tan ay abandoned kaya kailangan tanggapin ng Missionary of Charity kasi abandoned na," ani Decilio.

"Pero wala pong tumanggap sa'min, kaya desperado na po ako. Aaminin ko po iniwan ko po," dagdag pa niya.