Nauwi sa pananaksak ang rambol ng ilang estudyante sa Tuguegarao City, Cagayan noong Huwebes, Setyembre 1.

Sugatan sa insidente ang tatlong lalaking estudyante na grade 12. grade 11 at grade 9.

Sa imbestigasyon ng Tuguegarao City Police, nasa harap ng isang food stall sa Cagayan Sports Complex ang dalawang grupo ng mga estudyante nang nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo hanggang nauwi ito sa suntukan.

Sa kalagitnaan ng rambol ay bigla na lang inundayan ng saksak ang mga biktima.

Tumigil lang ang mga estudyante nang awatin sila ng mga bystander.

Rumesponde rin ang rescue team at dinala sa ospital ang mga sugatan.

Habang sa follow-up operation ay natukoy ang suspek na isang lalaking grade 10, batay na rin sa salaysay ng ilang testigo at kuha ng CCTV sa pinangyarihan ng insidente.

Inihahanda na ang reklamo laban sa suspek.

Kinondena naman ni Mayor Maila Ting-Que ang insidente at agad niyang pinulong ang local school board para imbestigahan ito.

Lumalabas na lumiban sa klase ang mga estudyante na sangkot sa insidente.

Pag-aaralan din aniya ang seguridad sa lugar na sa pagkakaalam ng alkalde ay nirorondahan ng mga pulis at may mga nagbabantay din na security personnel.

“Police beat patrol are assigned in that area, but do not stay on the grounds the whole day, patrolling their respective areas of responsibility, given that security personnel are nearby at the coliseum, safety and security should have been covered at all times,” sabi ni Mayor Que sa kaniyang post sa Facebook. - Ulat ni Harris Julio

