Ilang estudyante nag-aalala sa kawalan ng entrance exam ng ilang unibersidad

MAYNILA - Dismayado ang Grade 12 student na si Franz Beltran sa pasya ng ilang unibersidad na hindi na magpa-entrance examination, na halos isang taon umano niyang pinaghandaan.

"Nasa impression kami na magko-college entrance exams kami, so even before this year, we've been conditioning ourselves to prepare for it kasi alam namin na mahirap ang proseso," ani Beltran.

Ilang unibersidad na ang nagsabing hindi sila magdaraos ng entrance exam para maiwasang malantad sa banta ng COVID-19 ang mga estudyanteng aplikante maging ang mga mangangasiwa nito.

Sa halip, sa high school grades ibabase ng mga unibersidad kung tatanggapin ang mga estudyante.

Pero tingin ni Beltran, hindi patas na pagbasehan ang high school grade, lalo't hindi naman umano patas magbigay ng grades sa ilang paaralan.

"Baka maging unfair sa ibang estudyante kasi 'di naman equal ang grading system for this school and other school," aniya.

"Personally, I was looking to the admission exams as a way for leveling the ground, the playing field for myself, kasi alam ko ito ang magbu-boost sa akin ng applications ko to the colleges," dagdag niya.

Maging ang National Union of Students of the Philippines ay nababahala kung magiging patas ang mga bagong admission policy sa mga kolehiyo.

"Kailangan tingnan ng mga school na accurate po ba, fair po ba na mag-accept ng mga estudyante based on academic grades, when in the first place, 'di natin alam kung accurate na nagre-reflect ng performance ng students," ani NUSP Deputy Secretary-General Lilac Fameronag.

Sa mga pamantasang tinatawag na "Big Four," University of Santo Tomas at Ateneo de Manila University pa lang ang nagsasabing hindi na sila magpapa-entrance exam.

Hindi pa napagpapasyahan ng University of the Philippines kung idaraos nila ngayong taon ang UPCAT, na kinukuha ng higit 100,000 aplikante.

"'Di pa namin masabi na walang test talaga," ani UP Office of Admissions Director Francisco delos Reyes.

"We are assuring everyone that we are studying all the challenges and options that are there. Sakaling gumanda ang sitwasyon, subject to certain protocols baka puwedeng magpa-exams," aniya.

"Kung kukuhanin naman ang high school grades lang, isang matinding pag-aaral ang dapat gawin para malaman kung paano natin gawing comparable itong mga grades na ito kasi iba't iba ang pamamaraan ang pagbibigay ng eskuwelahan," dagdag ni Delos Reyes.

Pero may ilang pamantasang pinag-iisipang mag-online entrance exam, tulad ng University of Antique.

Nauna nang inilarawan ni Commission on Higher Education Chairman Prospero De Vera ang online entrance exam na "problematic" dahil walang katiyakan kung ang mga aplikante nga ba ang sumasagot nito.