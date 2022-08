MAYNILA - Naglabas ng kautusan ang siyudad ng Cebu City na gawing opsyonal ang pagsusuot ng face mask sa kanilang lungsod.

Sa utos na inilabas nitong Miyerkoles, non-obligatory na ang pagsusuot ng face mask sa mga open space, habang binibigyan ng discretion ang mga establisimyento kung dapat bang magsuot nito sa kanilang mga pasilidad.

Pero kailangan pa rin umanong magsuot ng face mask sa mga ospital.

Paliwanag ni Cebu City Mayor Michael Rama sa executive order, nababawasan na ang malulubhang banta kontra COVID-19 at napatunayang epektibo ang pagbabakuna sa pagkontrol ng pagkalat ng sakit.

Sa EO, ipinunto rin ni Rama na nagiging magastos ang pagsusuot ng face mask.

"The long and mandatory wearing of face mask had affected the person as a biopsychosocial and spiritual being," aniya.

Pero bagay ito na kinontra ng Department of Health, na nagsabing hindi sila nakonsulta sa pasya ng city government.

Sa isang media briefing, iginiit ni DOH officer-in-charge Maria Rosario Vergeire na hindi puwedeng magsarili ang siyudad sa pagpapatupad ng nasabing polisiya.

“It can’t be an island across all islands. Hindi pwede na may isang lugar sa ating bansa na nagpapatupad ng kanilang protocol, samantalang the rest of the country are implemeting the other side from the protocols, or magkaiba,” aniya.

Dahil lumuwag na ang restrictions, mas madadagdagan ang pangambang tumaas muli ang kaso ng COVID-19 hindi lang sa mga residente kung 'di maging sa mga bibisita ng bansa.

“Sana iproseso natin. Let us do this with a one-nation approach na hindi po tayo magkakaniya-kaniya. Let us try to follow our protocols right now. We will further study after this kung maari na, kapag nakita natin na nakapagbigay na tayo ng adequate protection to our population through our vaccinations," ani Vergeire.

-- May ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News