5 magkakapamilya patay nang looban ang bahay sa Masbate

Limang magkakamag-anak ang patay nang looban ng 3 suspek ang kanilang bahay sa Baleno, Masbate, Agosto 29, 2021. Retrato mula sa Bicol police

Patay ang 5 magkakapamilya matapos pagsasaksakin ng mga suspek na nanloob sa kanilang bahay sa Baleno, Masbate, gabi ng Linggo.

Isang mag-asawang may edad 70 at 67, at 3 babaeng may mga edad 40, 17 at 14 ang binawian ng buhay sa krimen, ayon sa pulisya. Nasugatan naman umano ang 13 anyos na babaeng kaanak din ng mga nasawi.

Sabi ng pulisya, natutulog ang pamilya nang pumasok ang 3 suspek sa kanilang bahay sa Barangay Tinapian at kinuha ang kanilang mga gamit.

Nagising umano ang mga biktima kaya pinagsasaksak ng mga suspek.

Natukoy at nahuli ng mga awtoridad ang isa sa tatlong suspek, na isang 16 anyos na lalaking residente rin ng lugar. Patuloy ang paghahanap sa dalawang kasabwat nito.

Nagpaabot ng pakikiramay ang Bicol police sa kamag-anak ng mga biktima, at tiniyak na bibilisan ang pag-imbestiga sa krimen at huhulihin ang mga suspek.

— Ulat ni Karren Canon

