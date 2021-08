Bar sa Makati, huling may mga guest sa gitna ng MECQ

Watch more on iWantTFC

MANILA - Sinalakay ng Makati Police ang isang bar na bukas nitong Sabado ng gabi sa gitna ng umiiral na modified enhanced community quarantine sa boung Kamaynilaan.

Nakatanggap ng tip ang pulis na may nag-ooperate na bar sa kanto ng Burgos Avenue at Durban Street sa Barangay Poblacion.

Nang puntahan ang lugar, madilim at tahimik ang kalsada dahil sarado lahat ng mga bar at restaurant. Pero nang pasukin ang target na bar, nakita ng mga pulis kabilang ang SWAT team na bukas ito at maraming mga tao sa loob.

Nasa 52 na mga bisita ang natiketan dahil sa paglabag sa iba-ibang patakaran, gaya ng physical distancing at iba pang health protocol.

May paglabag din ang bar dahil bawal ang dine-in ngayong naka-MECQ pa ang Metro Manila, at may mga patakaran pa sa curfew at pag-inom ng alak.

Hindi na nagbigay ng pahayag ang pamunuan ng bar. Pero posibleng maharap sila sa iba't ibang mga kaso.

Ang Makati ay may 2,253 active cases ng COVID-19 ngayon. Muling nagpapaala sa publiko ang lokal na pamahalaan na huwag lumabas ng bahay kung hindi naman kailangan.