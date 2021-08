NCR, Laguna, isasailalim sa MECQ hanggang Agosto 31

Mga volunteer na tumutulong sa pangongolekta ng basura sa lansangan sa Quezon City na naka-"special concern lockdown". Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA (UPDATE) - Isasailalim na sa modified enhanced community quarantine (MECQ) ang Kamaynilaan at Laguna hanggang katapusan ng buwan, Agosto 31, matapos ang pinakamahigpit na lockdown hanggang Agosto 20.

Ilalagay naman sa MECQ ang Bataan mula Agosto 23 hanggang Agosto 31.

Sa ilalim ng MECQ, kailangang magpatupad ng granular lockdowns at inatasan ang mga lokal na pamahalaan na pabilisin ang pagbabakuna laban sa COVID-19.



Bawal ding lumabas ang mga senior at menor de edad.

Puwedeng mag-exercise sa labas ng bahay pero dapat i-observe ang minimum health protocols.

Papayagan din ang libing at lamay ng mga namatay hindi dahil sa COVID-19 kung magpapakita ang mga dadalo ng ebidensiyang immediate family member sila ng namatay, at sumunod sila sa minimum public health standards.

Inatasan din ang DTI na maglista ng mga sektor ng industriya na puwedeng mag-operate habang MECQ.

Puwede rin ang inter-zonal travel, dadaan lang sa checkpoints at hihingan ng mga papeles kapag lalabas at papasok sa NCR. Mananaig din ang mga ordinansa ng mga LGU sa paglalabas-pasok sa kanilang mga lugar.

Sabi naman ng Metro Manila Council na hindi na nila papayagan ang mga quarantine pass sa pagbaba sa MECQ, pero mananatili pa rin ang curfew na mula alas-8 ng gabi hanggang alas-4 ng madaling araw kinabukasan.

Sa mga lokal na pamahalaan naman daw ipapaubaya kung magpapatupad ng liquor ban.

Sang-ayon naman ang MMC sa naging pasya ng IATF.

"Talagang binabalanse ng MMC at IATF 'yung programa pangkalusugan pati sa ating ekonomiya dahil po hirap na hirap na ang taumbayan natin," ani MMC chairman at Parañaque City Mayor Edwin Olivarez.

Naniniwala naman si Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion na magbibigay-daan ito sa tuloy-tuloy nang daloy ng negosyo.

Kumpiyansa si Concepcion na pagdating ng Setyembre ay papayagan na ang ihinihirit na pumasok sa business establishments ang mga fully-vaccinated.

"At least 'yung proposal na binigay namin sa IATF tungkol sa pagpasok ng fully vaccinated sa mga business establishments ay mukhang approved na rin at 'yung suggestion naming i-focus natin sa NCR kung ma-hit ang 50% ng population protection, ibig sabihin 50% of the LGUs in NCR are fully vaccinated then they can allow the business establishments like the malls, restaurants, spas, etc. to already open for only the fully vaccinated," ani Concepcion.

'MAY PAGBABA NG KASO SA NCR'

Samantala, kinumpirma ng OCTA Research na nakakakita na sila ng trend na bahagyang nako-kontrol ang COVID-19 cases sa Metro Manila matapos ang muling pagsirit na nagbunsod ng pagpapatupad ng ECQ.

Sabi ni OCTA Research fellow Guido David na dapat asahang tataas pa ang kaso sa susunod na linggo dahil hindi pa kontrolado ang sitwasyon sa ibang lugar tulad ng Calabarzon.

Pero sa NCR, nakikita ang bahagya aniyang pagbaba ng kaso, na posibleng makita ang epekto sa unang linggo ng Setyembre.

"'Yung reproduction number, bumaba na siya, nasa 1.7 na lang sa Metro Manila from 1.9 so bumaba siya nang bahagya. Hindi malaking pagbaba pero we'll take that for now kasi doon naman nag-uumpisa. 'Yung growth rate, one week growth rate bumababa rin tapos ang positivity rate, nag-stabilize din. So ito ang mga indicators na ito taken together, nakita natin na may trend naman na medyo nako-kontrol na natin ang cases," ani David.

Paalala naman ng OCTA Research na dapat panatilihin ang momentum sa pagkontrol ng kaso ng COVID-19 sa Metro Manila.

—May ulat ni Doris Bigornia, ABS-CBN News